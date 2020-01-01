Ученики средней и старшей школы вернутся к очному обучению с 11 января Это относится к пяти городам Пермского края, где введено дистанционное обучение для 5-х – 8-х и 10-х классов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Решением оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае, ученики 5-х – 8-х и 10-х классов пяти городов региона с 11 января возвращаются к очной форме обучения.

Это касается школьников Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Наряду с этим ограничения снимаются и для дополнительного образования.

«Если будут резкие скачки по приросту новых заболевших, штаб внепланово соберётся в январские праздники для рассмотрения текущей эпидемиологической ситуации и необходимости продления ограничительных мер», — отметил зампредседателя краевого правительства Сергей Никифоров.

Напомним, с 16 ноября школьники и студенты пяти городов были переведены на дистанционное обучение. С 14 декабря школьников выпускных 9-х и 11-х классов вернули на очное обучение. Тогда же студентам техникумов и колледжей разрешено очное прохождение практики.

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