Елена Синица Краевой оперштаб продлил все ограничительные меры до конца января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 25 декабря, на заседании краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавируса было принято решение продлить все ограничительные меры до 24 января.

Так, на этот срок для лиц старше 65 лет продлён режим самоизоляции. Также до особого распоряжения оперштаба ограничена работа ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и других развлекательных и досуговых заведений, а также культурно-массовых мероприятий. Отметим, что в их числе физкультурные и праздничные корпоративные мероприятия.

Сохраняется и решение об ограничении времени работы общепита — с 01:00 до 06:00.

В рабочее время в заведениях должны соблюдаться все меры безопасности: расстановка столиков на расстоянии 1,5 м, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль.

При этом отмечается, что работа общепита в аэропорту Перми сможет осуществляться и в ночное время.

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