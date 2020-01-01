Елена Синица Губернатор Пермского края рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днём Указ вступил в силу с 25 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Пермского края Дмитрий Махонин 25 декабря подписал указ «Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года».

При этом, согласно тексту документа, глава региона постановил «рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности» сделать 31 декабря выходным днём.

Отмечается, что работодатели должны принять решение с сохранением среднего заработка, учётом режима работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

Напомним, ранее на Госсовете президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов сделать 31 декабря нерабочим днём.

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