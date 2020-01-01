В Перми прогнозируются пасмурные выходные со снегопадами При этом будет не холодно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Гидрометцентра, ближайшие выходные в Перми, 26 и 27 декабря, ожидаются комфортными по температуре.

Как сообщает «Рифей», дневная температура не опустится ниже –8°, а ночная — ниже –9°.

При этом оба дня будут пасмурными, с большой вероятностью снегопадов.

В отличие от краевой столицы, погода в некоторых частях региона будет не столь комфортной. В частности, по северо-востоку Прикамья прогнозируются морозы до −30°.

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