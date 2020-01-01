Елена Синица
Госдума приняла закон, позволяющий передавать квартиры в долгостроях льготным категориям граждан
В среду, 23 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий права Фонда защиты прав дольщиков.
Так, фонд сможет самостоятельно достраивать проблемные жилые дома, а также выделять в них квартиры для некоторых льготных категорий граждан.
Как отмечает спикер госдумы Вячеслав Володин, фонд получит возможность передавать земельные участки, недостроенные жилые помещения, дома, которые «сегодня просто пустуют, разрушаются». Объекты незавершённого строительства планируется отдавать в регионы для достройки и последующего предоставления в них жилья для граждан льготных категорий.
К этим категориям относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане с невысоким уровнем дохода, граждане, страдающие тяжёлой формой хронических заболеваний, многодетные семьи, имеющие трёх и более детей. Также закон предусматривает, что часть помещений в достроенных домах может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного жилья.
Помимо этого, предусматривается механизм возврата в бюджет субъекта РФ денег, предоставленных ранее фонду в качестве имущественного взноса для финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан.
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