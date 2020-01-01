Елена Синица Госдума приняла закон, позволяющий передавать квартиры в долгостроях льготным категориям граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 23 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий права Фонда защиты прав дольщиков.

Так, фонд сможет самостоятельно достраивать проблемные жилые дома, а также выделять в них квартиры для некоторых льготных категорий граждан.

Как отмечает спикер госдумы Вячеслав Володин, фонд получит возможность передавать земельные участки, недостроенные жилые помещения, дома, которые «‎сегодня просто пустуют, разрушаются». Объекты незавершённого строительства планируется отдавать в регионы для достройки и последующего предоставления в них жилья для граждан льготных категорий.

К этим категориям относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане с невысоким уровнем дохода, граждане, страдающие тяжёлой формой хронических заболеваний, многодетные семьи, имеющие трёх и более детей. Также закон предусматривает, что часть помещений в достроенных домах может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

Помимо этого, предусматривается механизм возврата в бюджет субъекта РФ денег, предоставленных ранее фонду в качестве имущественного взноса для финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан.

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