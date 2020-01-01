Алиса Окулова Гражданин Китая получил шесть лет колонии за попытку дать сотруднику прикамского ФСБ взятку в размере 600 тыс. руб. Плюс, его оштрафовали на 24 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гражданин Китайской Народной Республики получил шесть лет лишения свободы и штраф в 24 млн руб. за попытку дать сотруднику УФСБ по Пермскому краю взятку в размере 600 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прикамского УФССП.

Как пояснили в управлении, он сообщил в ФМС ложные сведения о себе, из-за чего ему запретили въезд в Россию на срок три года. Для того чтобы снять запрет, он попытался дать взятку сотруднику прикамского УФСБ.

Суд признал гражданина Китая виновным по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Для реализации штрафа приставы наложили арест на его четыре земельных участка. После принудительной реализации объектов вырученные деньги перечислят государству.

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