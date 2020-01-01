За сутки в Прикамье скончался 31 пациент, инфицированный COVID-19 Также за сутки зафиксировано 332 новых случая заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 332 новых случая заражения коронавирусом. Также за сутки зарегистрирован 31 летальный случай с инфицированными пациентами. Вылечились 393 человека.

Таким образом, за всё время с начала пандемии зафиксировано 28 647 случаев заражения коронавирусом, 22 878 человек вылечились, 1746 — скончались (1062 — напрямую от вируса, 684 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3713 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 105 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях и клиниках составляет 34,3%.

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