Елена Лодыгина журналист В Пермском крае национальные и региональные проекты реализованы на 68,2% Отчёт опубликован за 11 месяцев 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

График: Контрольно-счётная палата Пермского края

Контрольно-счётная палата Пермского края опубликовала отчёт о реализации национальных и региональных проектов в Пермском крае. По состоянию на 1 декабря 2020 года, все проекты реализованы на 68,2% на сумму 11,2 млрд руб., что на 9,9% выше, чем годом ранее.

Самый высокий уровень исполнения нацпроектов — «Цифровая экономика» (98,5%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (95,8%) и «Культура» (84,5%). Самый низкий уровень освоения бюджетных средств наблюдается по проектам «Здравоохранение» (36,3%) и «Образование» (45,2%).

Всего на реализацию 36 проектов за счёт федерального и краевого бюджетов предусмотрено 16,5 млрд руб.

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