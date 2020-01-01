Алиса Окулова Строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми начнётся в 2021 году Он появится в микрорайоне Ива Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Инвестпроект компании «Ива-Инвест» по строительству в Перми ещё одного крупного гипермаркета «Леруа Мерлен» получил статус «приоритетный». Компания-инвестор приступит к строительству торгового центра уже в 2021 году. В реализацию проекта она намерена вложить 938 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Новый торговый центр расположится в застраиваемом микрорайоне Ива. Площадь магазина французского ритейлера составит 16,8 тыс. кв. м. Около него будет организована парковка на 750 мест.

Открыть гипермаркет планируется уже в 2023 году.

Напомним, первый торговый центр под маркой «Леруа Мерлен» открылся в Перми на площадке бывшего ипподрома в конце декабря 2017 года.



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