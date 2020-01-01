Наталья Радкевич Гострудинспекция Прикамья: в 2020 году долги по зарплате выплачены 3 тыс. работников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Гострудинспекции по Пермскому краю «Новому компаньону» рассказали о том, что в течение 2020 года в ходе проверок выявлены случаи задержки зарплаты в отношении 3 тыс. работников на общую сумму 97 млн руб.

Кроме того, за год восстановлены трудовые права 12 тыс. работников, по требованию инспекции оформлены 360 трудовых договоров.

Кроме того, в инспекции зафиксировали резкое увеличение обращений граждан: если за прошлый год их было 5,4 тыс., то в этом — 12,6 тыс. Каждое шестое обращение связано с оплатой труда.

«Период введения нерабочих дней на территории Прикамья, как и карантинных месяцев, показал тенденцию увеличения сокращений численности штата в организациях малого и среднего бизнеса, увеличение количества «простоев» работников, а также массовый перевод сотрудников на дистанционный режим работы», — пояснили в Гострудинспекции.

При этом в период самоизоляции отмечались и нарушения законодательства. В частности, выявлены факты недопуска сотрудников на рабочие места без предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, а также привлечения к трудовой детальности лиц, находящихся в возрасте 65 лет и старше, без оснований, установленных трудовыми нормами. Кроме этого, были выявлены факты сокращения размеров или же невыплаты заработной платы в период нерабочих дней.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.