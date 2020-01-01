Наталья Радкевич
Производственный травматизм с тяжелыми последствиями в Прикамье снизился за год на 21%
За 11 месяцев 2020 года в организациях Прикамья зарегистрировано 63 тяжелых несчастных случая
По оперативным данным за 11 месяцев 2020 года в организациях Пермского края зарегистрировано 63 тяжелых несчастных случая и четыре групповых несчастных случая. Об этом «Новому компаньону» сообщили в госинспекции труда в Пермском крае.
Отметим, что за 11 месяцев 2019 года ведомство зарегистрировало 84 тяжелых несчастных случая и шесть групповых несчастных случаев.
Погиб за этот период 31 работник, в том числе пятеро п- в результате групповых несчастных случаев. Отметим, что за 11 месяцев 2019 года погибли 37 работников, в том числе девять — в результате групповых несчастных случаев.
Производственный травматизм с тяжелыми последствиями за этот же период снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ несчастных случаев на производстве показал, что работники получали травмы в результате падения с высоты (35 %), воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин (23%), транспортных происшествий на наземном транспорте (19%),
падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли (13%).
Среди наиболее распространенных причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями можно назвать следующие: неудовлетворительная организация производства работ (33%), нарушение правил дорожного движения (17%), нарушение технологического процесса (15%), нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (7%).
Кроме того, наибольшее количество нарушений требований охраны труда выявлены в части проведения медицинских осмотров, обучения и инструктирования работников по охране труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.
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