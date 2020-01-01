Елена Синица Пятая часть прикамцев выйдет 31 декабря на полный рабочий день Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным аналитиков рекрутингового портала hh.ru, около 37% жителей Пермского края точно не будут работать 31 декабря. Примерно 20% опрошенных сообщили, что будут работать полный рабочий день, 11% — уйдут пораньше. Ещё 32 % пока не знают, как будут работать в этот день.

В целом по России результаты исследования аналогичны. Около 30% точно не пойдут на работу, 25% отработают полный рабочий день. Порядка 17% уйдут пораньше, и ещё 28% не определились.

Стоит отметить, что 85% жителей края поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днём. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9%, остальные затруднились ответить. Чаще всего против выступают представители профессиональных сфер «туризм, гостиницы, рестораны», «консультирование» и «автобизнес».

Кроме этого, 27% респондентов считают, что нужно сократить новогодние каникулы, ещё 62% однозначно против этого. Те, кто выступает за сокращение выходных дней, чаще встречаются среди представителей профессиональных сфер «безопасность», «высший менеджмент» и «автобизнес».

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