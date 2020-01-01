Вопрос по смене зонирования для организации частной клиники на месте бывшего отделения Сбербанка пока отложен Для этого нужно согласие всех собственников здания на ул. Монастырская, 4 Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В четверг, 24 декабря, комиссия по землепользованию и застройке Перми большинством голосов отклонила вынесение на пленарное заседание гордумы вопрос смены зонирования участка на ул. Монастырская, 4, где ранее располагалось отделение Сбербанка.

Причиной этого стало то, что комиссия не получила согласие на изменение зонирования от всех собственников участка и здания.

При этом представители компании, которая выкупила здание (ОАО «Самарская инновационная компания» («Синко»),входит в ГК «СИНКО», которая управляет в Поволжье крупным агрохолдингом и сетью медцентров) готовы были предоставить письменное согласие от Сбербанка РФ.

Представители ГК «Синко» напомнили, что уже трижды обращались в комиссию, но вопрос так и не был отправлен на дальнейшее рассмотрение.

И если на этот раз рассмотрение вопроса заняло всего пару минут, то в прошлый раз в сентябре этого года на заседании комиссии были бурные споры.

В частности, тогда членов комиссии удивило заявление о смене зонирования. Напомним, сейчас участок площадью 9,3 тыс. кв. м. находится в зоне центра деловой, общественной и коммерческой активности (Ц-1), а «Синко» просит перевести его в зону объектов здравоохранения (ЦС-1). При этом, компания приобрело здание и участок ещё в 2018 году, но о резкой смене зонирования заявила лишь спустя два года.

«Место находится в историческом центре, практически на набережной, рядом со скверами и парками. И вдруг учреждение такого серьезного назначения. Оно разрушает эту идеологию — набережная, Разгуляй, отдых»,— высказался тогда член комиссии, бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин.

Другой член комиссии, общественник Денис Галицкий тогда предположил, что смена зонирования нужна заявителю для того, чтобы снизить кадастровую стоимость участка.

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