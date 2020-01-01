Наталья Радкевич В Прикамье за 11 месяцев 2020 года выявлено более 4,8 тыс. нарушений трудового законодательства Госинспекция труда в Пермском крае подвела предварительные итоги работы за 2020 год Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за 11 месяцев 2020 года выявлено более 4800 нарушений трудового законодательства, в том числе 730 нарушений, связанных с оплатой труда, около 3 тыс. нарушений по вопросам охраны труда. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Госинспекции труда в Пермском крае.

По факту выявленных нарушений возбуждено более 3 тыс. административных дел за нарушение обязательных требований. Направлено более 40 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. По материалам надзорных мероприятий возбуждены четыре уголовных дела.

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