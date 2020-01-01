Алиса Окулова Арт-объект «Пермские ворота» закрыт на обследование Стоимость ремонта оценивается в 10 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермские ворота» Николая Полисского

Константин Долгановский

Вокруг арт-объекта «Пермские ворота», который расположен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II, установили ограждение. Об этом сообщает «Рифей».

Сейчас объект находится в аварийном состоянии: местами отслоилась плитка, возникли проблемы с облицовкой фундамента, а большинство брёвен конструкции сгнили.

По словам директора музея современного искусства PERMM (на балансе которого находится объект) Наили Аллахвердиевой, в результате планового обследования выяснилось, что «Пермским воротам» требуется ремонт. В частности, необходимо провести работы по закреплению и стягиванию брёвен.

Сейчас музей PERMM ведёт переговоры с министерством культуры Пермского края по планам проведения реставрационных работ. Стоимость реконструкции объекта может составить около 10 млн руб.

Напомним, что «Пермские ворота» входят в число объектов, которые должны быть украшены к Новому году.





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