Алиса Окулова
Арт-объект «Пермские ворота» закрыт на обследование
Стоимость ремонта оценивается в 10 млн руб.
Вокруг арт-объекта «Пермские ворота», который расположен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II, установили ограждение. Об этом сообщает «Рифей».
Сейчас объект находится в аварийном состоянии: местами отслоилась плитка, возникли проблемы с облицовкой фундамента, а большинство брёвен конструкции сгнили.
По словам директора музея современного искусства PERMM (на балансе которого находится объект) Наили Аллахвердиевой, в результате планового обследования выяснилось, что «Пермским воротам» требуется ремонт. В частности, необходимо провести работы по закреплению и стягиванию брёвен.
Сейчас музей PERMM ведёт переговоры с министерством культуры Пермского края по планам проведения реставрационных работ. Стоимость реконструкции объекта может составить около 10 млн руб.
Напомним, что «Пермские ворота» входят в число объектов, которые должны быть украшены к Новому году.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.