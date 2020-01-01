«Ёлка невероятных пожеланий» появится в Театральном сквере Её открытие запланировано на 27 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

В воскресенье, 27 декабря, перед Пермским театром оперы и балета откроется необычная ёлка. Ееёукрасят игрушками, которые создали дети вместе с родителями и пермскими художникам, сообщают в Музее современного искусства PERMM

Сообщается, что уже завтра ёлка будет установлена в Театральном сквере. Монтаж игрушек начнётся 24–25 декабря.

«Ёлка невероятных пожеланий» — совместный проект Музея современного искусства PERMM и администрации Перми. В рамках зимней арт-резиденции музея PERMM пермские художники, сотрудники музея и 12 пермских семей с детьми от 7 до 10 лет создавали игрушки — световые фигуры, которыми украсят ёлку.

Концепцию подсветки разработал пермский художник Петр Стабровский. Каждый вечер с наступлением темноты рядом с ёлкой будут включаться разноцветные прожекторы — и фигуры начнут оживать.

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