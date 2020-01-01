В Пермском крае за год почти в три раза выросло число безработных Официально к ним относятся 41 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, на конец ноября 2020 года на учёте в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» зафиксировано 41 тыс. безработных жителей. Это почти втрое больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщает ВЕТТА.

Из них 22,3 тыс. человек получают пособие по безработице.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.