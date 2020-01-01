Промпредприятия Прикамья за время пандемии получили 1,2 млрд руб. федеральных субсидий Всего получателями стали 25 системообразующих предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Во время заседания членов Совета директоров промышленных предприятий Пермского края, которое состоялось 22 декабря, озвучены суммы финансовых поддержек на время пандемии.

В частности, в федеральный перечень системообразующих предприятий включены 25 организаций из Прикамья. Объём прямых федеральных субсидий для них составил 1,2 млрд руб., ещё 6,9 млрд руб. было привлечено по программе льготного кредитования системообразующих предприятий («Уралбумага», «Новомет», «НПО «Эталон», ПНППК, «Метафракс», Пермский пороховой завод, «ОДК-Авиадвигатель», филиал «ВСМПО-Ависма»).

Зампред правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов на заседании сообщил, что за девять месяцев 2020 года промпредприятия инвестировали в собственное развитие порядка 94,6 млрд руб. При этом в общем инвестиционном портфеле сейчас находятся 90 инвестпроектов на сумму в 1,6 трлн руб.: 49 проектов находятся в стадии реализации, 26 проектов подходят к завершению, ещё 15 — запускаются.

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