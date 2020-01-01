Валерий Сухих: «Площадка важна для всех уровней власти» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На Совете представительных органов муниципальных образований Прикамья муниципальным депутатам представили информацию о дорожном строительстве, образовании и программе газификации.

И. о. министра транспорта Андрей Алякринский заявил, что всего за год было отремонтировано более 672 км муниципальных дорог (было запланировано — 613 км). В этом году в виде субсидий на дорожные работы из регионального бюджета органы местного самоуправления получили 6,2 млрд руб., что на 37% больше показателя предыдущего года.



Не все муниципалитеты смогли освоить средства в полном объёме. Среди аутсайдеров были названы Березники, Нытвенский, Кизеловский, Горнозаводской, Гремячинский округа, а также Пермь и Кудымкар. В Чусовском и Нытвенском округах были сорваны сроки ввода дорожных объектов, софинансируемых из федерального бюджета.



В свою очередь муниципальные депутаты обратились к руководителю ведомства с просьбой запланировать ремонт некоторых участков местных дорог, а также запросили информацию о сроках уже проводимых работ.



Ещё один доклад представила министр образования Прикамья Раиса Кассина. По информации министерства, за два последних года на строительство школ было направлено 1,5 млрд руб. На эти средства были построены девять объектов в разных территориях рая. Также министр представила планы возведения образовательных учреждений до 2030 г. Сейчас в стадии строительства находится 14 объектов, ещё девять — в стадии проектирования. Отметим, что часть средств на строительство школ и детских садов поступает из федерального бюджета в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным.



Замминистра ЖКХ Иван Денисов сообщил о рекордных 600 км газопровода, проложенных в этом году. По информации ведомства, в этом году, при плане 7500, к газу было подключено более девяти тысяч домовладений. Председатель совета Валерий Сухих назвал контроль за реализацией программы газификации одним из приоритетов в работе депутатского корпуса. По его словам, за последние годы не только удалось обеспечить большие объёмы финансирования, но и позаботиться о том, чтобы возможность подключения к газопроводам была у максимального количества жителей.



Все докладчики определили ключевые вопросы, которые могут стать точкой взаимодействия местных депутатов и профильных министерств. Так, министр образования обратила внимание депутатов на широкие возможности целевого набора, где соответствующие соглашения в роли заказчика могут заключить не только крупные предприятия, а также органы местного самоуправления. По мнению Раисы Кассиной, активное использование программ целевого набора может решить целый ряд кадровых проблем в территориях, а контроль за этим могут осуществлять именно местные депутаты.

Спикер краевого парламента и председатель совета Валерий Сухих поздравил коллег с 20-летием совместной работы и отметил эффективность тесного взаимодействия между разными уровнями и ветвями власти: «Мы ещё раз убедились, что Совет представительных органов муниципальных образований — это очень важная и нужная площадка, которая позволяет региональным властям и местным депутатам активнее взаимодействовать, обмениваться опытом, получать ответы на свои вопросы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.