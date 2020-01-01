Скажи безопасности: «Да!» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Завершающийся 2020 год на предприятиях нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки компании «ЛУКОЙЛ» объявлен Годом охраны труда. Об этом напоминает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Пермские нефтепереработчики ведут постоянную работу по поиску актуальных методов привлечения внимания персонала к поддержанию безопасности на производстве: инструктажи, лекции и семинары, плакаты, поощрения, конкурсы. А в нынешний тематический год разработали масштабную программу «Скажи безопасности — да!», в которую включили ряд различных творческих мероприятий.

Например, семейный конкурс фотографий, радиопрограмму с приветами — призывами о безопасности от детей, мотивационные видеоролики по охране труда.

В результате заводчане максимально вовлеклись в тематику безопасности и завоевали сразу несколько призовых мест в творческом корпоративном конкурсе видеороликов. Кроме того, команда пермских нефтепереработчиков одержала победу в первых международных играх по промышленной безопасности и охране труда среди работников перерабатывающих предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ».

Впервые по инициативе пермяков в компании проводилась интеллектуальная викторина «Охрана труда ONLINE», объединившая 17 команд из девяти городов и двух стран (России и Болгарии).

Буквально на днях состоялась церемония вручения наград в конкурсе Министерства энергетики Российской Федерации на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» признано победителем в номинации «Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве». Эта высокая и заслуженная награда является достойной оценкой проделанной работы и заслугой всего коллектива пермских нефтепереработчиков.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«В современном мире ни один успех не будет иметь настоящую цену без достижения высокого уровня обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. От того, насколько умело мы будем управлять этими процессами, зависит не только качество нашей собственной жизни, но и здоровье будущих поколений пермяков. Что мы понимаем под словами «безопасное производство нефтепродуктов»? Это, прежде всего, сохранение жизни и здоровья всех, кто находится на территории предприятия, — независимо от того, наши это работники или работники подрядных и сервисных организаций. У нас сильная команда, способная решать самые сложные задачи. Уверен, что мы способны объединить усилия и добиться желаемого — работать безопасно и эффективно!» — отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

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