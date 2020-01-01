Елена Синица Примерно 45% работающих жителей Прикамья останутся без новогодних корпоративов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным исследования рекрутингового портала hh.ru, новогодние корпоративы точно будут лишь у 18% жителей Прикамья. В большинстве случаев корпоратив отменился из-за пандемии.

В исследовании сообщается, что как минимум 45% % работающих жителей Пермского края останутся без новогоднего корпоратива. Ещё 37% не уверены, состоится ли праздник. Также порядка 45% сотрудников компаний, в которых новогоднего корпоратива точно не будет, отметили, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год. Оставшиеся 55% сообщили, что празднование отменили в связи с пандемией.

Кроме этого, только 2% респондентов ответили, что у них на работе дарят подарки всем, вне зависимости от того, пройдёт ли корпоратив. Примерно 40% делают друг другу подарки по желанию. Значительная часть опрошенных (37%) сказали, что у них вовсе отсутствует такая традиция, а 3% отметили, что подарки дарят только руководству.

При этом 28% респондентов намерены потратить на подарки коллегам менее 500 руб., 15% — от 500 до 1 тыс. руб., 8% — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. , ещё 8% — до 3 тыс. руб. Вообще не планируют на это тратиться 26%.

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