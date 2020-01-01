В Прикамье за сутки — 335 новых случаев COVID-19
Это очередной суточный рекорд
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 335 новых случаев заражения коронавирусом, что является очередным рекордным показателем для региона.
Также за сутки скончались 34 инфицированных пациента: 20 — напрямую от вируса, 14 — от сопутствующих заболеваний. Выписано за это же время 374 человека.
Таким образом, за всё время с начала пандемии количество инфицированных достигло 27 985 человек, из них 22 098 вылечились, 1683 — скончались (1028 — напрямую от вируса, 655 — от сопутствующих заболеваний).
На карантине находятся 3831 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключён 121 инфицированный пациент, свободный коечный фонд в медучреждениях, предназначенных для лечения коронавируса, составляет 31,1%.
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