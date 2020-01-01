Новым руководителем краевого УКС назначен экс-начальник УКСа Башкирии
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Новым начальником Управления капитального строительства — заместителем министра строительства Пермского края назначен Халим Шайбаков. Эту информацию подтвердили в региональном минстрое.
Отметим, что Халим Шайбаков ранее возглавлял УКС Республики Башкортостан. Согласно порталу checko.ru, он также ранее руководил ассоциацией «Башкирская промышленно-строительная компания», являлся учредителем ООО «Агиделькрансервис».
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