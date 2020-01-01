Елена Синица В России запретят продавать сигареты по минимальным розничным ценам Решение принято с целью снижения спроса на табачные изделия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 22 декабря, Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете продажи сигарет по минимальным розничным ценам. Об этом сообщает «Парламентская газета». Предполагается, что закон вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Так, из законодательства убрали норму о минимальной розничной цене табачной продукции, которую может устанавливать производитель. Как только закон вступит в силу, продавать такие товары можно будет только по максимальному тарифу.

Таким образом планируется снизить спрос на табак. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко, чем дороже стоит изделие, тем его реже покупают. Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер подчеркнул, что за счёт данных мер можно резко снизить объёмы дешёвой контрафактной продукции на российском рынке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.