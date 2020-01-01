Елена Лодыгина журналист Финансирование программы «Молодая семья» в 2021 году сократится в десять раз Пермский край из федерального бюджета на эти цели получит 38 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Программа «Молодая семья» в Пермском крае в 2021 году получит из федерального бюджета только 38 млн руб. В рамках соглашения деньги будут выделены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Как сообщили в краевом министерстве социального развития, ранее финансирование программы планировалось в размере не меньше 385 млн руб. ежегодно. Таким образом, объём запланированного финансирования программы сократится в десять раз. Об этом сообщает «Рифей».

Пермский край уже направил соответствующий запрос о получении разъяснений в федеральное министерство, ответа ещё нет.

Напомним, в этом году в Пермском крае более двух тысяч молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия по программе «Молодая семья». Из них 617 семей получили выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья и 1522 семьи — 10%-ю компенсацию от расчётной стоимости жилья.

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