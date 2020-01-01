В Пермском крае начали госпитализировать пожилых пациентов с лёгкой формой коронавируса То же самое касается и возрастных пациентов с бессимптомным протеканием болезни Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

Минздрав дал распоряжение госпитализировать пожилых пациентом с коронавирусом, болезнь у которых протекает в лёгкой и бессимптомной форме. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в видеообращении, размещённом в её аккаунте в Instagram.

По её словам, это связано с тем, что ситуация с пандемией в регионе «несколько улучшилась».

«Это, прежде всего, подтверждается тем, что порядка 27% коечного фонда в больницах края свободны. Уменьшение количества обращений видно и по числу обратившихся в наши поликлиники», — заявила Анастасия Крутень.

Тем не менее министерство готовится к возможному росту заболеваемости в январе-феврале. Напомним, по состоянию на 22 декабря в регионе за всё время диагностировано более 26,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 1,6 тыс. инфицированных пациентов скончались.

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