Алиса Окулова В пермском кинотеатре покажут новогоднее обращение Путина После этого зрители смогут посмотреть кино Поделиться Поделиться Твитнуть

Кинотеатр «Кристалл» сразу после открытия

Сергей Копышко

Архив ИД «Компаньон»

Объединённая киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» анонсировали кинопоказ в кинотеатре «Кристалл-IMAX» в новогоднюю ночь.

Программа включает в себя новогоднее поздравление Деда Мороза, просмотр новогоднего обращения президента Владимира Путина на большом экране, затем гости смогут выбрать просмотр одного из четырёх фильмов, которые состоятся в разных залах: «Огонь» (6+), «Последний богатырь» (12+), «Серебряные коньки» (6+) и «Фестиваль Рифкина» (16+).

Стоимость билета — 2,5 тыс. руб. для стандартного зала и 3 тыс. руб. для зала IMAX.

Аналогичные мероприятия запланированы в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

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