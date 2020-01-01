Елена Синица Около 35% пермяков считают выборы губернатора края самым важным событием года Каждый десятый житель города отметил строительство и ремонт дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на первом месте важных событий 2020 года, за исключением пандемии, — политические темы. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Так, около 35% жителей Перми считают победу Дмитрия Махонина в выборах губернатора края самым важным событием 2020 года. На втором месте по значимости — голосование по поправкам к Конституции (19%).

Ещё 18 % пермяков посчитали наиболее важным событием благоустройство города (строительство новых школ и детских садов, реконструкция Комсомольского проспекта, эспланады и парков).

Около 10% респондентов отметили строительство и ремонт дорог, в том числе ремонт моста через р. Чусовую.

Как самое значимое событие 8% выбрали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чуть меньшее количество опрашиваемых (6%) назвали важным событием День города. Наименьший процент людей выбрал спортивные мероприятия (Пермский марафон, спринт «Ёлки. Пермский период») и присвоение Перми звания города трудовой доблести (обе категории — по 2%).

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