Елена Синица Госдума РФ окончательно восстановила систему вытрезвителей Закон вступит в силу с 1 января 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о восстановлении региональных систем вытрезвителей. Об этом сообщается на сайте госдумы.

Документ подразумевает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнёрства. Это позволит взимать плату за услуги с людей, попавших в такие учреждения.

Документом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться в окружающей обстановке. Правила деятельности вытрезвителей должно будет утвердить правительство РФ.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, его осмотрит медицинский работник для исключения заболеваний, требующих госпитализации.





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