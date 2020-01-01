Наталья Радкевич Экс-бухгалтер школы, присвоившая 2,7 млн руб., приговорена к 3,5 годам колонии Она также должна возместить ущерб Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краснокамский городской суд Пермского края приговорил бывшего главного бухгалтера Стряпунинской средней общеобразовательной школы к 3 годам 6 мес. лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Суд признал её виновной в «присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что подсудимая в период с 2016 по 2019 год похитила более 2,7 млн руб. бюджетных средств.

В частности, она вносила недостоверные сведения в зарплатные реестры и заявки на выплату заработной платы, начисляя ежемесячно себе дополнительные суммы в размере от 60 до 90 тыс. руб. Эти средства зачислялись ей на дополнительно открытые личные счета в банке.

Помимо приговора, суд удовлетворил иск школы о взыскании с осуждённой суммы причинённого ею материального ущерба. В рамках возмещения ущерба на её имущество наложен арест. Приговор в законную силу не вступил.

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