Подведены итоги конкурса «Пермь — мастерская будущего» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Подведены итоги открытого конкурса школьных экологических проектов «Пермь — мастерская будущего», организатором которого на протяжении 14 лет является «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Цель конкурса — экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды, напоминают в пресс-службе предприятия.

Испытания 2020-го участники выдержали достойно: юные экологи и неравнодушные горожане творили, узнавали новое и делали краевую столицу чище и краше.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В субботу, 19 декабря, состоялось подведение итогов конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2020». В этом году на рассмотрение организаторов конкурса было подано более 20 заявок, победителями стали девять проектов: «Бёрдинг в Перми — создание карты и буклета» и «Экоград ТЕRRA VERDE» (МАОУ СОШ №132), «Экологическая тропа Ивенская: семь новых шагов» (МАОУ СОШ №135), «Театр юных натуралистов» (МАОУ СОШ «Мастерград»), «Тайна речки Гусянки» и «Детский городской огород» (ТОС «Загарье»), документальный фильм «Один день реки Мулянки» (МАОУ «Энергополис»), экофестиваль «Изобретай Eco» (МАОУ СОШ №93). Специальный приз конкурса получил проект «Остановки. Всё культурно», который в этом году стал одним из победителей всероссийского грантового конкурса «Молоды душой».

— Мы вместе с командой школьников придумали стикеры с Енотом-экологом, разместили их на пяти действующих остановках города Перми и проверили их в динамике — результаты оказались положительными, — рассказал Никита Кифель, куратор проекта, студент ПНИПУ, — продолжим и дальше приводить в порядок пермские остановки. В планах — наклеить 60 таких рисунков на остановочные комплексы. Сможем облагородить гораздо больше точек.

На торжественной церемонии закрытия ребята пообщались с организаторами и поучаствовали в мастер-классе по созданию новогодних композиций из экоматериалов. Всем победителям вручили дипломы и подарки, а сами участники конкурса пожелали организаторам новых ярких идей, радости творчества и скорейшей встречи в режиме реального времени. Конкурс «Пермь — мастерская будущего», организованный предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», пройдёт и в следующем году — в 2021-м он станет пятнадцатым, юбилейным.

За 14 лет на участие в конкурсе поступило более 340 заявок от пермских школьников, воплотились в жизнь более 200 проектов. Конкурс «Пермь — мастерская будущего» был трижды отмечен на всероссийском уровне.

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