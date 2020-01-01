АО «ПЗСП» стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» Евгений Дёмкин: победа в конкурсе — подтверждение правильности наших принципов Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Подведены итоги федерального этапа всероссийской программы «100 лучших товаров России — 2020». Продукция ПЗСП отмечена дипломом лауреата этого престижного конкурса, сообщает пресс-служба компании.

В этом году в номинации «Промышленные товары для населения» ПЗСП представил квартиры серии Э-600.Они получили высокую оценку конкурсной комиссии и соответствующий знак качества.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Для нашего предприятия победа в конкурсе «100 лучших товаров России» — это ещё одно подтверждение правильности выбранных раз и навсегда принципов. Строить жильё качественно и точно в срок. Максимально отвечать на ожидания покупателей и быть открытыми для них. Постоянно стремиться к развитию и совершенствованию технологий строительства. Теми же принципами работы мы будем руководствоваться и в будущем.

Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества продукции. Главная особенность домов серии Э-600 — возведение объектов в кратчайшие сроки и низкая себестоимость. При этом качество жилья от ПЗСП всегда находится на высоком уровне.

Напомним, конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно. Цель конкурса — стимулировать компании к повышению качества товаров и предоставляемых услуг.

АО «ПЗСП» на протяжении многих лет является участником конкурса и неизменно отмечается за высокое качество своей продукции. Так, в 2019 году на конкурсе были представлены газобетонные блоки, которые также получили знак качества «100 лучших товаров России».

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