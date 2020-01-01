Проект «Счастливые субботы» получил спецприз премии The IMPACT Award Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Климова и Юлия Кузяева

В понедельник, 21 декабря, были подведены итоги премии The IMPACT Award, которую учредила ассоциация GWPR — российское представительство Global Women in PR.

Из 75 проектов лучшими названы пять проектов: Сбермаркета, Роспотребнадзора, Фонда борьбы с лейкемией, S7 Group и благотворительного фонда «Со-единение».

«Отдельное признание и спецприз от соосновательниц GWPR за «безграничный энтузиазм и нацеленность на выдающиеся результаты» получают Ирина Климова и Юлия Кузяева за проект «Счастливые субботы» (Пермь)», — объявила на церемонии вручения сооснователь GWPR Евгения Скобелева.

Таким образом, проект «Счастливые субботы» санатория «Демидково» встал в один ряд с pr-проектами известных компаний.

«Мы очень благодарны организаторам за профессиональное признание и очень рады оказаться в компании сильных идей и брендов! Благодарим нашу команду, наших партнёров, всех участников наших «Счастливых суббот» — это наша общая победа и признание! Будем продолжать делиться счастьем!», — поделилась впечатлениями Юлия Кузяева.

«Очень приятно получать поздравления от друзей и коллег, которые пишут, что очень рады за нас! Например, Ирина Шафранская из ВШЭ-Пермь написала: «Вы это абсолютно точно заслужили — провели огромную работу, перезагрузили бренд Демидково и всё сложное время дарили счастье, которого не хватало!» Когда нам предоставили ответное слово на церемонии награждения, я сказала, что все пиарщики любят свои проекты и считают свои идеи достойными распространения. И мы верим, что с каждым годом наше сообщество счастливых и здоровых людей будет расти! Присоединяйтесь!» — резюмировала Ирина Климова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.