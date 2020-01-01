Елена Лодыгина журналист В Пермском крае COVID-19 стал прямой причиной смерти более 1 тыс. человек За сутки скончались 33 инфицированных пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, с начала пандемии COVID-19 стал непосредственной причиной смерти 1008 жителей Пермского края. Ещё 641 человек скончался не напрямую от коронавируса, но все они были инфицированы COVID-19.

Таким образом, с начала марта в Прикамье зафиксировано 1649 летальных случаев с инфицированными пациентами. За минувшие сутки скончались 33 человека: 19 — напрямую от вируса, 14 — от сопутствующих заболеваний.

Также за сутки зафиксировано 332 новых случая заражения. Вылечились 352 человека.

Всего с начала пандемии в регионе общее количество случаев заражения достигло 27 650, из них 21 724 — вылечились.

На карантине находятся 3888 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 124 инфицированных пациента, свободный коечный фонд в перепрофилированных отделениях и клиниках составляет 29,6%.

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