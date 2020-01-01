Алиса Окулова
Пермяки выбрали дизайн двух скверов
Победила современная концепция
Завершилось голосование по выбору благоустройства сквера им. Павлика Морозова (расположен на ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской) и сквера на ул. Яблочкова (на пересечении с ул. Солдатова).
Голосование по выбору элементов благоустройства прошло на портале «Управляем вместе». Большинство (более 70%) пермяков выбрали современную концепцию создания для обоих скверов.
Также жители определили покрытие дорожек, малые архитектурные формы и зоны для активного отдыха. Также пермяки могли решить, нужны ли в сквере цветники и клумбы, объекты питания. Кроме того, каждый мог внести собственные предложения по обустройству сквера.
«Основная цель ремонта — создание комфортного и многофункционального пространства, в том числе для проведения локальных культурных мероприятий», — отметили в институте территориального планирования.
Напомним, до 2023 года в Перми планируется построить в разных районах города пять новых скверов, провести реконструкцию ещё пяти, а также завершить капитальный ремонт девяти мест отдыха.
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