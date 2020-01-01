Алиса Окулова Пермяки выбрали дизайн двух скверов Победила современная концепция Поделиться Поделиться Твитнуть

Концепция сквера им. Павлика Морозова

Администрация Перми

Завершилось голосование по выбору благоустройства сквера им. Павлика Морозова (расположен на ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской) и сквера на ул. Яблочкова (на пересечении с ул. Солдатова).

Голосование по выбору элементов благоустройства прошло на портале «Управляем вместе». Большинство (более 70%) пермяков выбрали современную концепцию создания для обоих скверов.

Концепция сквера им. Павлика Морозова

Администрация Перми

Также жители определили покрытие дорожек, малые архитектурные формы и зоны для активного отдыха. Также пермяки могли решить, нужны ли в сквере цветники и клумбы, объекты питания. Кроме того, каждый мог внести собственные предложения по обустройству сквера.

«Основная цель ремонта — создание комфортного и многофункционального пространства, в том числе для проведения локальных культурных мероприятий», — отметили в институте территориального планирования.

Напомним, до 2023 года в Перми планируется построить в разных районах города пять новых скверов, провести реконструкцию ещё пяти, а также завершить капитальный ремонт девяти мест отдыха.

Расположение сквера им. Павлика Морозова (слева) и на ул. Яблочкова (справа)

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