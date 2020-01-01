В Пермском крае в два раза увеличилось количество индивидуальных инвестсчетов Такой вид счёта есть у 2,8% населения региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пресс-службы Отделения Пермь Банка России, в Пермском крае за 11 месяцев этого года в два раза увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Сейчас их общее количество достигло 72 тыс. С начала года открыто 36 тыс. счетов.

Соответственно, увеличилась и доля населения, открывшего инвестсчета, — с 1,4% до 2,8%.

В целом по стране количество индивидуальных инвестиционных счетов составило 3,2 млн, увеличившись с января на 1,6 млн.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России:

— Снижение процентных ставок по банковским депозитам вызвало переток средств граждан на фондовый рынок. Повышенный интерес розничного инвестора к этому рынку связан с его большей доходностью в сравнении с вкладами и желанием людей не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. При этом потребитель должен понимать все риски инвестирования и использования для этого таких инструментов, как ИИС. Во-первых, средства на таких счетах не застрахованы государством. Во-вторых, доходность по акциям и облигациям может не соответствовать ожиданиям неопытного инвестора.

В Банке России пояснили, что Пермский край по количеству ИИС занимает четвёртое место в ПФО и 12-е — по стране.

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