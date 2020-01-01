Пермский краевой суд отменил несколько решений, регулирующих размер платы за ТКО в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Пермского краевого суда сегодня было принято решение о признании не действующими нормативов накопления ТКО на 2020 год и долгосрочных тарифов на 2020 год, а также приказа минЖКХ о средней плотности ТКО и терсхемы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (в части количества отходов в год). Об этом сообщает на своей странице в Facebook юрист Виталий Степанов, представлявший интересы истцов. Ответчиками выступали региональное министерство ЖКХ и благоустройства, а также министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Суд обязал профильные ведомства правительства в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять заменяющие нормативные правовые акты.

При этом истцы отдельно обращают внимание, что краевое министерство тарифного регулирования и энергетики включило в состав тарифа на услуги по обращению с ТКО расходы по уплате налога на прибыль.

В минтарифов отметили, что будут оспаривать решение. Что касается налога на прибыль, то до 11 июня 2020 года эти расходы учитывались при расчёте необходимой валовой выручки (НВВ) любой регулируемой организации. Но в этом году изменилось законодательство, и сумма, предусмотренная в НКК на эти цели в тарифе 2020 года, может быть исключена только при его установлении на 2022 год — это требование законодательства.

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