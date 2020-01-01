Наталья Радкевич Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин включён в состав Госсовета РФ Указ Владимира Путина на этот счёт опубликован 21 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин включен в состав Государственного cовета РФ. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 21 декабря.

Напомним, Государственный совет РФ — конституционный государственный орган, формируемый президентом РФ «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Его первое заседание состоялось 22 ноября 2000 года.

До 2012 года членами Госсовета являлись только высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

По решению президента РФ в состав Государственного совета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и «имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности».

В полномочия Госсовета входит рассмотрение законопроектов перед внесением в Госдуму РФ. Текущие вопросы рассматривает президиум Госсовета.

Ранее, с июля 2019 года по январь 2020 года, в состав Госсовета входил прежний глава Прикамья Максим Решетников.

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