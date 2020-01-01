Алиса Окулова В Пермском крае количество выдаваемых банками кредитных карт сократилось на 13,2% Эта тенденция характерна для всех регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре банки Пермского края выдали 15,2 тыс. кредитных карт. Это на 2,3 тыс. (или на 13,2%) меньше, чем в ноябре прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Сокращение выдачи характерно для всех регионов России. В частности, наиболее заметное сокращение отмечено в Московской области (-24,5%), Москве (-20,5%), а также в Иркутской области (-20,7%) и Республике Татарстан (-20,2%).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин:

— В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%. В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. А осенью выдача кредитных карт фактически стабилизировалась.

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