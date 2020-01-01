Елена Синица Примерно 45% жителей Прикамья готовы поставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу Это самая высокая доля среди регионов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Около 45% жителей Пермского края, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru. При этом доля прикамцев, согласных привиться от коронавируса, — наибольшая среди всех регионов России. Ещё 47% не готовы к вакцинации, остальные затруднились ответить.

Кроме этого, по данным исследования, 29% респондентов Прикамья предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 35% — зарубежной, если в следующем году появится такая возможность. Отмечается, что опрашиваемые согласны привиться только при условии, что вакцина уже пройдёт все испытания, а эффективность подтвердится.

Около 16% сообщили, что не планируют прививаться вообще (это самый низкий показатель по стране).

Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную — IT-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказываются от прививки чаще всего административный персонал и банковские служащие.

Только 8% работающих жителей Пермского края считают, что прививку против COVID-19 безопасно делать до окончания испытаний вакцины и подтверждения её эффективности. Чуть больше половины респондентов (55%) придерживаются обратной точки зрения. Остальные затруднились ответить.

Больше всего тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, — среди рабочего персонала, меньше всего — среди представителей науки и образования.

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