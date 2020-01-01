Елена Синица Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией Причиной послужило появление нового штамма COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Ограничения будут действовать со вторника, 22 декабря, в течение недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб по коронавирусу.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0:00 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — сообщает оперштаб.

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