Елена Синица Годовая инфляция в Пермском крае достигла 4,1% За месяц она составила 0,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Отделения Пермь Банка России

Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре 2020 года ускорилась относительно октября на 0,4% и достигла 4,1%. Это меньше, чем по России в целом и в Приволжском федеральном округе (4,4 % и 4,8% соответственно). Данные приводит Центробанк.

Прирост цен на продовольственные товары увеличился относительно предыдущего месяца на 1,1% — до 6,8%. Наибольший вклад в повышение инфляции внесла динамика цен на куриное мясо, свежие огурцы, картофель и сахар.

Темп прироста цен на непродовольственные товары повысился относительно октября на 0,4% — до 3,9%. Повлияла на ускорение инфляции динамика цен на легковые автомобили как иностранных, так и отечественных марок.

При этом годовой темп прироста цен на услуги снизился до 1%. Падение спроса на поездки в связи с действующими ограничительными мерами способствовало дальнейшему снижению цен на услуги пассажирского транспорта.

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