Елена Синица На благоустройство микрорайонов частной застройки в бюджете Перми предусмотрено по 100 млн руб. ежегодно Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Начиная с 2019 года в Перми реализуется специальная программа по благоустройству микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Так, в 2019 году на благоустройство частного сектора было выделено 374 млн руб. За год было построено порядка 30 тыс. м сетей наружного освещения, выполнены работы по проектированию, строительству, ремонту, подсыпке 250 тыс. кв. м дорог. Также отремонтированы 16 тыс. кв. м тротуаров, обустроено шесть детских площадок и оборудовано 106 контейнеров для сбора мусора.

Всего на реализацию программы в 2020 году из городского бюджета было выделено 383 млн руб. За год было отремонтировано 7,6 тыс. кв. м тротуаров в микрорайонах Акуловском, Верхнемуллинском, Налимихе, Вышке-1, Вышке-2, Верхняй Курье, Костарево и посёлке Новые Ляды. Более того, отремонтировано 55,5 тыс. кв. м автомобильных дорог в микрорайонах Усть-Мулянка, Верхнемуллинском, посёлке Геологов, Налимихе, Никольском, Вышке-1, Костарёво, Нижнем Васильево, Заозерье, Гайве, Кислотных Дачах, Южном.

Также в 2020 году на территории индивидуальной жилой застройки оборудовано пять мест накопления твёрдых коммунальных отходов на ул. Чусовской, 27; ул. Железнодорожной, 19; ул. Островского, 1; ул. Лбова, 24 и ул. Лифанова, 88. Установлены четыре детские игровые и спортивные площадки в микрорайонах Камская Долина, Вышка-1 и посёлке Новые Ляды.

Более того, в 2020 году в частном секторе построено около 27 км сетей наружного освещения. В том числе в микрорайонах Чапаева, Заостровке, Южном, Запруде-2. Сейчас проводятся работы по подключению сетей наружного освещения в микрорайонах Южном и Запруде-2. Кроме того, в плановом режиме выполнялась отсыпка автомобильных дорог.

В 2021 году реализация программы продолжится. Уже сейчас сформированы списки объектов, которые будут благоустроены в следующем году.

По словам депутата Пермской городской думы Олега Бурдина, проблема благоустройства микрорайонов частной жилой застройки назрела ещё в 2016 году. От жителей частного сектора неоднократно поступали вопросы о благоустройстве и дальнейшем развитии территорий. На данный момент особое внимание уделяется строительству детских и спортивных площадкок в частных секторах, развитию коммунальной инфраструктуры.

Депутат Пермской городской думы по избирательному округу №14 Олег Бурдин:

— Важно отметить, что, даже несмотря на серьёзный дефицит бюджета, на реализацию программы продолжают выделять средства. Мы ни на рубль не сократили финансирование программы. В бюджете на ближайшую трёхлетку запланировано порядка 100 млн руб. Конечно, этих средств недостаточно, объём мероприятий большой. Однако пока работаем с тем, что есть.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.