Определены победители «Спортивной элиты Прикамья — 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

В Перми состоялась 24-я церемония награждения лучших спортсменов и тренеров «Спортивная элита Прикамья». В связи с эпидемиологической ситуацией церемония награждения состояла из официальной части, в которой приняли участие только победители. Награды им вручили заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, и. о. министра здравоохранения Анастасия Крутень, директор регионального Центра спортивной подготовки Пётр Перминов, руководитель комитета физической культуры и спорта администрации Перми Сергей Сапегин.

Победители основных номинаций следующие:

— «Спортивная звезда Прикамья — 2020» — Екатерина Катникова, двукратная чемпионка мира по санному спорту;

— «Лучший тренер» — Евгений Язев, тренер Екатерины Катниковой;

— «Лучший спортсмен по летним олимпийским видам спорта» — Ксения Каблукова, победитель общего зачёта Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина;

— «Лучший спортсмен по зимним олимпийским видам спорта» — Олеся Косарева, победитель и двукратный бронзовый призёр международных соревнований по троеборью, конный спорт;

— «Лучший спортсмен по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр» — Владислав Киселев, победитель в общем зачёте Кубка мира по спортивному ориентированию;

— «Лучший спортсмен среди людей с ограниченными возможностями здоровья» — Надежда Вненковская, серебряный призёр чемпионата России, двукратный победитель первенства России по спорту лиц с ПОДА (армрестлинг); Олег Пономарёв, серебро и две бронзы на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону международного паралимпийского комитета, спорт слепых (лыжные гонки и биатлон); и Александр Легостаев, чемпион России по спорту лиц с ПОДА (бочча);

— «Лучший тренер по командным игровым видам спорта» — Казис Максвитис, «БК «Парма»;

— «Лучший игрок команды» — Николай Жмако, БК «Парма».

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