Елена Синица Трём министерствам поручено проработать возможность снижения стоимости обучения в вузах при переходе на онлайн-обучение Вопрос должен решиться до 15 февраля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос снижения платы за обучение для студентов вузов, где обучение проводится преимущественно в онлайн-формате. Этот пункт вошёл в перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения — до 15 февраля 2021 года.

Кроме этого, до 1 марта должны быть представлены меры по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом МРОТ не ниже прожиточного минимума. Соответствующее поручение дано Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития.

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