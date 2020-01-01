Наталья Радкевич В Перми более ста пенсионеров обратились в полицию из-за группы «юристов», предлагавших судиться с Пенсионным фондом Группу из 14 человек обвиняют в хищении более 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователями регионального следственного управления СК РФ совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю пресечена деятельность организованной преступной группы. ОПГ занималась массовым обманом граждан под видом оказания юридических услуг на территории Перми. Об этом сообщает «Рифей».

По версии следователей, члены группы «входили в доверие к людям пенсионного возраста», говоря им, что размер пенсии им положен гораздо выше и что им следует судиться с Пенсионным фондом РФ. В состав организованной группы входили 14 участников, в том числе адвокат.

Преступление было выявлено после того, как обманутые граждане пенсионного возраста обратились в следственные органы с заявлениями о хищении у них денег в сумме от 40 тыс. руб. до 120 тыс. руб.

В настоящее время в полицию обратились более ста граждан, причинённый ущерб составляет более 1 млн руб.

Двое руководителя преступной группы задержаны, один — в Краснодаре, а другой — в Новосибирске. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере). В настоящее время они оба находятся под стражей.

Следователями допрошены участники преступной группы и потерпевшие. Следователями-криминалистами проведены обыски в квартирах обвиняемых и офисах организации.

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