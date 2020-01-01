Алиса Окулова В Перми может появиться памятник блокадному Ленинграду и улица в честь Санкт-Петербурга Это может быть реализовано в рамках сотрудничества Пермского края и Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин и Александр Беглов

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернаторы Пермского края и Санкт-Петербурга — Дмитрий Махонин и Александр Беглов — в минувшие выходные провели встречу на предмет предполагаемого сотрудничества между двумя регионами на период 2021–2024 годов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службах обоих субъектов.

Беглов отметил, что предприятия Северной столицы, выпускающие оборудование для лесной, угледобывающей отрасли и металлообработки, готовы открыть представительства в Пермском крае. Кроме того, Петербург готов продвигать продукции пермских производителей в локальных торговых сетях.

В ответ в Перми может открыться представительство Санкт-Петербурга, филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Также в Перми могут установить памятник, посвящённый подвигу блокадного Ленинграда, а также переименовать одну из улиц в честь Санкт-Петербурга.

Кроме того, рассматривается культурное взаимодействие между Пермским театром оперы и балета имени П. И. Чайковского и Мариинским театром.

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