В Прикамье с начала пандемии скончались 1,6 тыс. пациентов с коронавирусом За сутки зафиксировано 34 летальных случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае скончались 34 пациента с коронавирусом: 19 — напрямую от вируса, 15 — от сопутствующих заболеваний.

Также за сутки зафиксировано 330 новых случаев заболевания, вылечились 253 человека.

Таким образом за всё время с начала пандемии в регионе количество инфицированных достигло 27 318 человек, из них 21 372 — вылечились, 1 616 — скончались (989 — напрямую от вируса, 627 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3 959 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 124 инфицированных, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях и клиниках составляет 26,9%.

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