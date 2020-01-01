Татьяна Сукрушева Пермяк получил 1,2 млн руб. в качестве компенсации за аварийное жильё Мэрия перенесла снос дома на пять лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми обратился в краевую прокуратуру из-за нарушения своих жилищных прав. Жилой многоквартирный дом, где проживал мужчина, признан аварийным ещё в 2016 году.

Дата сноса была назначена на 31 декабря 2020 года, однако впоследствии городская администрация необоснованно перенесла её на 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В качестве компенсации выкупной стоимости за квартиру в аварийном доме администрация Перми выплатила пермяку 1,2 млн руб.

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