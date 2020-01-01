Мария Сыропятова В Губахе в тестовом режиме запустили первый кресельный подъёмник Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: скрин-шот из группы facebook.com/Gubahasport

В воскресенье, 20 декабря, в Губахе состоялся тестовый запуск первого кресельного подъёмника. Видео с запуском появились на официальных ресурсах горнолыжного курорта.

По словам инициатора проекта и директора пермского парка отдыха им. Горького Рашида Габдуллина, с точными сроками официального запуска пока определённости нет.

«Сейчас оборудование проходит госэкспертизу, — отмечает Рашид Габдуллин. — Жёсткого графика нет. Надеемся, что успеем запуститься в этом году».

По словам Габдуллина, ввод в эксплуатацию кресельного подъёмника позволит ГЛЦ (горнолыжному центру, — прим.) «Губаха» примерно на 30% увеличить количество подъёмов, что должно положительно сказаться на посещаемости курорта.

Это часть программы развития курорта, которая проводится ООО «Карусель Сити» (учредитель — Рашид Габдуллин») в рамках концессионного соглашения с краевым правительством.

Мощность нового кресельного подъёмника составляет 1,6 тыс. человек в час. Кроме этого, для подготовки к сезону в ГЛЦ «Губаха» провели реконструкцию проката, организовали три дополнительные точки питания, обустроили вторую детскую комнату, а также тематически благоустроили часть территории курорта. В результате общие инвестиции составили более 120 млн руб.

Всего в ГЛЦ «Губаха» обустроено 19 трасс разной степени сложности, протяжённостью от 80 до 2600 м, с максимальным перепадом высот 310 м, работают шесть бугельных подъёмников, пять точек питания, две детские комнаты, двухуровневый сноупарк, фрирайд парк и сноутьюбинг.

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